В Тюмени врач кардиоцентра рассказала о влиянии коронавирусного «цербера» на сердце

«Цербер» активно расползается по регионам России. Один из первых симптомов заболевания – боль в глазах.

«Цербер» – это подвид штамма омикрон. Более заразный, чем другие штаммы, но протекающий легко. Если симптомы не тяжелые, то специального подхода в лечении не требуется. Лучшим лечением будет самоизоляция, отдых, полноценный сон и борьба с симптомами: насморком, болью в горле и т. д.

– Главная рекомендация по профилактике – это вакцинация. Она существенно снизит риск тяжелого течения ковид-19 и летального исхода, – отметила заведующая приемным отделением Тюменского кардиоцентра, кардиолог высшей категории Анастасия Такканд.

Новый штамм, как и предыдущие, представляет опасность для пожилых людей и больных с серьезными сердечно-сосудистыми патологиями.

Но внимательное отношение к физическому состоянию при заболевании стоит проявлять и людям других возрастов.

Ученые кардиоцентра, которые уже второй год изучают последствия коронавируса на переболевших пациентах, в том числе влияние на сердечно-сосудистую систему, подтверждают, что при наличии какой-либо сердечной патологии нужно быть на связи с лечащим врачом и после болезни пройти кардиообследование и реабилитацию. Это важно, чтобы не столкнуться с постковидным синдромом, пишет «АиФ-Тюмень».

Медики прогнозируют в ближайшее время увеличение числа заражений новым штаммом.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в России растет число заражений.