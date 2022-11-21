В Тюмени мобилизованных проводили к месту выполнения поставленной задачи

Тюменцы отправились в зону СВО Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

На вокзале мобилизованных тюменцев провожали глава Тюмени Руслан Кухарук, начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко и вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

До отправки в зону СВО тюменцы восстанавливали навыки и знания военного человека и получали новые знания по воинским специальностям.

По традиции военнослужащих провожали кадеты «Юнармии» с письмами в руках. Матери, жены, девушки, друзья мобилизованных провожали бойцов громкими аплодисментами и криками «ура!» и желали им поскорее вернуться домой с победой.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что все тюменцы обещали вернуться целыми.