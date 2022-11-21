В Тюмени мошенники едва не лишили пенсионерку сбережений

Тюменка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве Фото: Предоставлено "КП"

Пенсионерку из Тюмени мошенники пытались развести на 200 тысяч рублей. Действовали по стандартной схеме: в вечернее время позвонили ей на телефон и рассказали о том, что кто-то пытается взломать её лицевой счёт в банке. Чтобы обезопасить накопления, женщине предложили перевести все деньги на защищённый счет.

В момент звонка рядом с женщиной находился её внук. Он и помог бабушке распознать обман, а телефонный разговор записал на диктофон. После непродолжительной беседы со «специалистом службы безопасности банка» тюменка положила трубку и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По данным прокуратуры Тюменской области, за неделю (с 14 по 20 ноября 2022 года) от рук телефонных и интернет-мошенников пострадали 56 жителей Тюменской области.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 13,3 млн рублей.

Не стать жертвой злоумышленников поможет ваша бдительность. Мошенники каждый раз придумывают различные преступные уловки. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, прерывайте разговор с незнакомцами. Как только вы поняли, что общаетесь с мошенником, сообщите об этом в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени: 291-600 или 102.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что тюменка, доверившаяся незнакомцу, лишилась 2 миллионов рублей.