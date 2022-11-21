Здоровая улыбка по выгодной цене

Здоровая улыбка - это просто

Улыбка – не только украшение внешности, но и универсальный способ общения. Однако не все могут улыбаться открыто и без стеснения. Часто виной тому проблемы со здоровьем зубов, которые становятся причиной появления комплексов и формируют чувство неуверенности в себе. Вернуть зубам здоровье, а себе – красивую улыбку и желание общаться без стеснения поможет акция от семейной стоматологии «Доктор Альбус».

Красивая открытая улыбка – верный признак успешного, счастливого человека.

Вот почему так важно вовремя посещать стоматолога, уделяя пристальное внимание здоровью каждого зуба. Потеря даже одного зуба может привести к серьезным последствиям: деформации зубного ряда, проблемам со здоровьем ротовой полости и всего организма.

Для всех, кто прямо сейчас планирует визит к стоматологу, в клинике «Доктор Альбус» весь ноябрь проходит акция для новых пациентов «Давайте знакомиться».

До конца месяца действует скидка 30% на терапевтическое лечение одного зуба любой сложности.

На лечение какого зуба будет распространяться скидка, может решить пациент.

Воспользоваться выгодным предложением могут новые пациенты стоматологии «Доктор Альбус», обратившиеся в клинику впервые. Помимо терапевтического лечения, акция «Давайте знакомиться» предусматривает комплементарное выполнение 3D-диагностики.

– Своевременно заботиться о здоровье зубов – значит беспокоиться не только о своей внешности и красоте улыбки, но и о внутреннем самоощущении. Мы всегда заботимся об удобстве, комфорте и душевном спокойствии наших пациентов, стремимся сделать так, чтобы стоматологические услуги были доступными. В рамках акции «Давайте знакомиться» мы будем рады встретиться с новыми пациентами и провести качественное лечение зуба, который в этом нуждается больше всего. Обращаем ваше внимание на то, что 3D-снимок, выполненный в рамках данного акционного предложения, для удобства дальнейшей работы врача остается в электронной карте пациента и на руки не выдается. Будем рады познакомиться с новыми пациентами и сделать ваши улыбки здоровыми и красивыми по выгодной цене, – отмечает врач – стоматолог-терапевт семейной клиники «Доктор Альбус» Алена Деркач.

Акция проводится до 30 ноября 2022 года в клиниках по адресам: ул. Гранитная, 4 и ул. Олимпийская, 6.

Напоминаем, что перед прохождением любой процедуры необходима предварительная консультация специалиста. Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо препаратов, обязательно предупредите об этом нашего доктора.