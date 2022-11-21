В Тюмени вернули в суд дело о нелюбви к вобле

Тюменке предстоит убедительно доказать, что она не любит воблу Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени суд вновь будет рассматривать дело о надписи «Нет в***е». Месяц назад его закрыли в связи с отсутствием состава преступления, но инспектор отдела по исполнению административного законодательства УМВД РФ по городу Тюмени подал апелляционную жалобу. Теперь тюменке, которая доказывала, что «нет в***е», это выражение нелюбви к вобле, а не дискредитация Вооруженных сил РФ, предстоит новое судебное разбирательство.

Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Алисы К. от 12 октября 2022 года.

В жалобе заявитель просит отменить решение суда и вернуть дело на новое рассмотрение, поскольку полагает, что суд не учел наличие всех представленных доказательств, свидетельствующих о том, что Алиса К. своими действиями дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации.

Апелляционная инстанция постановление Центрального районного суда Тюмени отменила, направив материалы дела на новое рассмотрение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Алиса К. на площади Единства и Согласия написала на асфальте синим мелом слова «НЕТ В***Е». В суде Алиса вину не признала и отметила, что действительно написала мелом на асфальте «НЕТ В***Е», но имела в виду «НЕТ ВОБЛЕ». Она пояснила, что не любит эту рыбу.