14 малых сёл Тюменской области в этом году получат доступ к связи формата 4G

В Тюменской области проводят интернет в малые сёла Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В населенных пунктах Тюменской области устанавливают вышки связи, которые позволят жителям иметь качественную мобильную связь и интернет. До конца года 14 малых населенных пунктов области в различных районах получать связь стандарта 4G (LTE). Сейчас проходят испытания установленного оборудования.

География – вся область. Шесть сел и деревень в Вагайском районе, две деревни в Упоровском, по одному населенному пункту в Тобольском, Сладковском, Нижнетавдинском, Ярковском, Исетском. Одна деревня в Голышмановском городском округе.

Александр Моор рассказал о том, что над развитием информационной инфраструктуры правительство Тюменской области работает вместе с Министерством цифрового развития. Для подключения высокоскоростной передачи данных используют оптоволокно.

До 2030 года качественная мобильная связь и интернет появятся еще в 498 малых сел и деревень нашего региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что жители региона могут проголосовать за подключение сёл к высокоскоростному интернету.