В Тюменской области после обрушения гаража из-под завалов достали мужчину

Тюменца придавило плитой после обрушения гаража Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В поселке Богандинский в результате обрушения потолочной плиты гаража под завалами оказался мужчина.

Обрушение произошло около 18 часов. Дежурная смена тюменского поисково-спасательного отряда областной службы спасения незамедлительно выехала в поселок Богандинский, где обнаружили разрушившуюся постройку, под завалами которой находились пострадавшие.

Спасатели при помощи автокрана приподняли плиту и зафиксировали ее. В образовавшийся лаз проник спасатель тюменского ПСО, обнаружил живого пострадавшего и молниеносно подтащил его к лазу из завала, где его перехватили другие спасатели, уложили на носилки и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Еще двоим пострадавшим помощь была оказана на месте.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как мужчина в последний момент спас девушку, собиравшуюся прыгнуть с моста на улице Челюскинцев.