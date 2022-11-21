В Тюмени огласили приговор полицейскому, который избил задержанного

Тюменский патрульный избил задержанного

В Ленинском районном суде Тюмени огласили приговор 29-летнему сотруднику ДПС, который 3 апреля 2021 года несколько раз ударил остановленного для досмотра гражданина.

Суд признал старшего сержанта полиции виновным в совершении действий, явно выходящих за пределы его должностных полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, если они совершены с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

3 апреля 2021 года на обочине проезжей части улицы Таллинской в Тюмени наряд ДПС остановил прохожего. Инспектор Константин Л., не имея повода для задержания и досмотра гражданина, стал производить досмотр мужчины и его вещей. Затем он завел остановленного гражданина за патрульный автомобиль, рывком затолкнул его в отсек для задержанных, расположенный в задней части авто, и нанес ему кулаком несколько ударов в грудь.

Суд приговорил инспектора к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Помимо этого, Константину Л. Запретили занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в других органах, сроком на 2 года.

Бывший полицейский также лишен звания «старший сержант полиции».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о суде на двумя сотрудниками ДПС, которые избили жителей села Луговое.