В Тюмени после жалоб горожан скорректировали движение транспорта

Пассажирский транспорт в Тюмени будет ходить по скорректированному расписанию

В Тюмени с 21 ноября 2022 года пассажирский транспорт будет двигаться по скорректированному расписанию. Это касается маршрутов: №№ 1, 1д, 11, 11д, 13, 14, 15, 17, 25, 28, 30, 39, 54, 54д, 96.

Актуальную информацию о расписании движения общественного транспорта, в том числе прогноз прибытия автобуса на остановочный пункт, можно узнать на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» htt://www.tgt72.ru или в мобильном приложении «Тюменский транспорт», а также по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

Таблички с расписанием движения по данным маршрутам будут размещены на остановочных пунктах в ближайшее время.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что тюменцы жалуются на долгое ожидание автобусов на некоторых маршрутах.