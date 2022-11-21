В Тюменской области мужчина едва не заколол соседа вилами

Тюменский сельчанин угрожал соседу вилами
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Пьяный житель Ялуторовского района, увидев на улице своего соседа, вспомнил давнюю ссору и решил выяснить с ним отношения. Для дополнительной аргументации во время беседы 32-летний мужчина взял дома вилы и угрожал ими 44-летнему соседу.
Ссора могла бы закончиться трагически, но, к счастью, отношения сельчане выясняли не наедине. При разбирательстве присутствовал приятель более молодого мужчины, он и успокоил агрессивного владельца вил.
Тем не менее пострадавший обратился в полицию.
Сотрудники полиции подозреваемого задержали и выяснили, что конфликт произошел между соседями на фоне неприязненных отношений.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как сельский житель пригласил соседа на пьянку, а потом ударил его ковшом по голове.