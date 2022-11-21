В Тюменской области мужчина едва не заколол соседа вилами

Тюменский сельчанин угрожал соседу вилами Фото: Предоставлено "КП"

Пьяный житель Ялуторовского района, увидев на улице своего соседа, вспомнил давнюю ссору и решил выяснить с ним отношения. Для дополнительной аргументации во время беседы 32-летний мужчина взял дома вилы и угрожал ими 44-летнему соседу.

Ссора могла бы закончиться трагически, но, к счастью, отношения сельчане выясняли не наедине. При разбирательстве присутствовал приятель более молодого мужчины, он и успокоил агрессивного владельца вил.

Тем не менее пострадавший обратился в полицию.

Сотрудники полиции подозреваемого задержали и выяснили, что конфликт произошел между соседями на фоне неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как сельский житель пригласил соседа на пьянку, а потом ударил его ковшом по голове.