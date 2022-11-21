В Тобольске отреставрируют старинную водонапорную башню

Старинной башне в Тобольске исполнилось 120 лет

Уникальную водонапорную башню в центре Тобольска отремонтируют за счет городского бюджета. Комитет культурного наследия Тюменской области уже согласовал проектную документацию на проведение полного комплекса реставрационных работ.

В этом году исполнилось 120 лет с момента постройки водонапорной башни. Её спроектировали в московской технической конторе «Нептун» в 1900 году, когда был заключен договор на строительство тобольского водопровода. Протяженность водопроводных труб по проекту составляла около 10 км, а объем ежедневной подачи воды – 110 тысяч ведер (1350 куб. м), хотя можно было и увеличить этот показатель. Строительство насосной станции, водонапорной башни, водопровода и подстанции завершили к весне 1902 года. После окончания строительства высота водонапорной башни составила 25 метров. Строение имеет уникальную архитектуру: восемь граней, четыре яруса. Оно напоминает средневековую башню донжон.

Долгое время здание оставалось без практического применения. В рамках программы «Тобольск настоящий» объект культурного наследия получит новое содержательное наполнение, при этом сохранив свой исторический облик. После ремонта в башне разместят информационный центр для туристов, смотровую площадку и кофейню, а также музейные экспозиции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тобольске восстановят старинное здание городских бань.