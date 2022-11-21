В Тюмени 21 ноября 2022 года будет облачно, -10 градусов

В Тюмени 21 ноября 2022 потеплеет до -7 градусов

В Тюмени сегодня, 21 ноября 2022, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13-18 градусов, днем -7-12 градусов. В Увате -6-8 градусов, В ишиме -8-12 градусов.

По народному календарю 21 ноября (8ноября по старому стилю) Михалов день, день Архангела Михаила. В некоторых традициях этот день связывали с началом зимы. Считалось, что Михайлов день — весёлый и сытный праздник, поскольку хлеба пока много, выручены деньги за коноплю и овёс, да и работы основные закончены. В этот день, по народному обычаю, ублажают дворового. Он считается младшим братом домового, но его стараются задобрить, чтобы он остался жить во дворе и не прислал вместо себя лихого. Для этого после произнесения специального заговора во дворе проводится дёгтем полоса, за которую дворового просят не выходить. Ставят ему ужин в хлеву. Приметы: коли на Михайлов день иней — жди больших снегов, если день начинается туманом — быть оттепели.