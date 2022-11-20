Как правильно выбрать ошейник собаке Фото: Татьяна Коркина

Вес, телосложение и породу собаки нужно учитывать при покупке ошейника для собаки. Об этом заявил опытный собаковод Петр Дмитриев. По его словам, необходимо измерить обхват шеи питомца и прибавить к этому числу 5 сантиметров. Именно такой и должна быть длина ошейника, оптимальной шириной которого считается 2-3 см.

- Между ошейником и шеей вашей собаки должно умещаться по меньшей мере два пальца. Немного больше для собак покрупнее, немного меньше для маленьких. Ошейник должен хорошо сидеть на шее вашей собаки, а также быть удобным для ношения, - цитирует Петра Дмитриева «АиФ-Тюмень».

По словам собаковода, ошейник можно надеть щенку уже в 2-3 месяца, причем за час или полчаса до прогулки. Вместо ошейника можно надевать шлейку, если по показаниям ветеринара собачке вредно носить ошейник.

В ассортименте магазинов – масса умных ошейников, которые отслеживают активность собаки, ее состояние и местоположение при помощи GPS-модуля.