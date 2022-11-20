Почему дети становятся толстыми и страдают ожирением Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область в 2021 года вошла в ТОП-10 регионов России, где существует проблема детского ожирения. По словам врача-эндокринолога детского отделения ОКБ №1 Любови Степановой, таких ребят с каждым годом становится все больше. И все из-за неправильного питания, когда дети потребляют очень много быстрых углеводов. Они без конца сидят в интернете, компьютерах, гаджетах и смотрят телевизор, хотя могли бы заниматься физическими нагрузками.

- Просто пухлых детей не бывает, к ожирению всегда приводят какие-то причины. Патологические процессы встречается лишь в 3% процентах случаев, остальные 97% – это нарушенный режим питания и ритм жизни, - цитирует Степанову издание «Тюменская область сегодня».

Главная ошибка родителей – перекармливание ребенка ещё с рождения, а также использование быстрых углеводов – булочек, сахара, конфет и т.д. Привычка что-то жевать и перекусывать тоже формируется от родителей, поэтому она укореняется у детей и сохраняется на всю жизнь.

Дети должны питаться три раза в день, а четвертый прием пищи – легкий перекус. Суточные калории, которые потребляет ребенок, зависит от возраста и спорта, которым занимается ребенок.

По словам Любови Степановой, если не привести в норму питание ребенка и образ жизни, ничего не изменится. Также важно сохранить соотношение ночного сна и дневного бодрствования.

- Если родители ничего не изменят в этой ситуации, не покажут на своем примере, как надо правильно питаться и сколько нужно есть, как важно вести активный образ жизни и вовремя ложиться спать, ребенок будет обречен на провал в борьбе с ожирением, – добавила врач ОКБ №1.

Толстых детей часто дразнят в школе. Лишний вес провоцирует развитие сахарного диабета II типа, заболевания сердца и суставов. Так что организм страдает в целом.

Лучше всего обратиться к специалисту, чтобы он подобрал правильное питание, пишет "Тюменская область сегодня".