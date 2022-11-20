Студенты Тюмени запустили благотворительную акцию «Творим добро» Фото: Татьяна Коркина

18 ноября в молодежных общественных пространствах стартовала акция в поддержку граждан ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Тюменцы могут принести гуманитарную помощь и подписать дизайнерскую открытку.

Любой желающий может присоединиться к акции и поучаствовать в благотворительности. Для этого до 28 ноября можно принести сладости, игрушки или книжки для детей и оставить их в специальном боксе. Они появятся в молодежных общественных пространствах: Медиацентре молодежной политики Тюменской области (Хохрякова, 47), МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165А), мультицентре «Контора пароходства» (ул. 25-го Октября, 23А), Студенческом центре (ул. Семакова, 21), мультицентре «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1). Кроме того, все желающие подпишут дизайнерскую карточку — оставят пожелание, слова поддержки или напутствие. Акция продлится десять дней — до 18:00 28 ноября включительно.

30 ноября творческие студенты, участники лаборатории «Премьера», проведут мини-концерты в пунктах временного содержания, чтобы поддержать и приободрить приезжих граждан из Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Они исполнят музыкальные номера. После концерта передадут собранные открытки и помощь от тюменцев.

— Сейчас непростое время: мы задаем больше вопросов, чем получаем ответов. Поэтому можно найти решение в творчестве — оно помогает человеку отрефлексировать происходящее вокруг и понять, что рядом есть люди, готовые помочь и поддержать, — отметила Анастасия Егорова, руководитель творческой лаборатории «Премьера».