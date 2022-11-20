Тюменцы все чаще пользуются маршрутками и автобусами Фото: Татьяна Коркина

120 миллионов пассажиров планируется перевезти в 2022 году жителей Тюмени в автобусах и маршрутках. Этот показатель на 2,7% больше показателя 2021 года. Однако в 2023 году прирост может составить 40%, до 168,57 млн пассажиров, во всяком случае, такие данные приводятся в проекте городского бюджета на 2023 год.

Как сообщает «Вслух.ру», 101,44 млн пассажиров из общего числа пассажиров – «платные», 26,8 млн пассажиров – федеральные льготники, 24,9 млн пассажиров – пенсионеры по старости, 8,4 млн – студенты, 7,3 млн – школьники. На льготников в городском транспорте в бюджете заложено 1,48 млрд рублей.

По данным на 1 ноября 2022, в этом году маршрутная сеть увеличилась на 1,9 км – до 611,3 км, однако в 2023 году, с учетом новых микрорайонов, она вырастет до 630 км. В городе работают 124 маршрута. На линии работают 1,3 тысячи автобусов, средний возраст которых составляет 5 лет.