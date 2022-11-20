Три человека пострадали в аварии на автодороге Ишим - Маслянский - Сладково Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Три человека пострадали в ДТП в Сладковском районе Тюменской области сегодня, 20 ноября, около 14 часов на 65-м километре автодороги Ишим – Маслянский – Сладково.

Авария в Сладковском районе Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, автомобиль «Форд Фокус» съехал в кювет и перевернулся. В больницу госпитализировали 31-летнего водителя машины и его двоих пассажиров, жителей Тюмени: 37-летнего мужчину и 45-летнюю женщину. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Авария в Сладковском районе 20 ноября 2022 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в прошлом году на этой же автодороге Ишим – Сладково в Сладковском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись «Шевроле-Нива» и «Сузуки-Гранд-Витара».