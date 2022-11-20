В Тюмени на Международной конференции обсудят стратегию формирования здорового образа жизни Фото: Татьяна Коркина

Юбилейная XX Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора В.Н. Зуева стартует в Тюмени. В этом году она посвящена теме «Стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: целевые ориентиры, технологии и инновации».

24 ноября в 10.00 – начало работ тематических секций

14.00 – пленарное заседание с участием доцента Белорусского госуниверситета Светланы Власовой, профессора Госуниверситета физвоспитания и спорта Республики Молдова Виктора Манолаки и профессора Российского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма Людмилы Лубышевй. Она представит доклад о современных ценностях олимпийского спорта. Заседание пройдет в Большом зале городской администрации (ул. Первомайская, 20)

Также в спортивном центре «Олимпия» (ул. Пржевальского, 37) обсудят тему управления и социального проектирования в физкультуре и спорте. А в ТюмГМУ (ул. Одесская, 54/1) обсудят вопросы сохранения здоровья юных спортсменов. В экопарке «Тайга» с 10 утра будет работать спортивный лекторий, а в 13.30 – методический семинар-практикум.