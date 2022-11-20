Тюмень не станет городом-миллионником в ближайшие три года

Тюмень не станет городом-миллионников в ближайшие три года Фото: Татьяна Коркина

Тюмень в ближайшие три года не станет миллионником, однако ожидается заметный прирост населения. К концу 2023-го года, по прогнозам экспертов, в областной столице будут жить 832,5 тысяч человек, а к 1 января 2026 года здесь будет жить 883,2 тысячи человек.

Что касается населения области, то к концу 2022 года оно вырастет до 1 млн 555 тысяч человек, а к концу 2025 года – до 1 млн 597,8 тысяч человек. Как сообщает портал «Вслух.ру», статистические данные приведены в проектах бюджетов Тюмени и Тюменской области на ближайшие три года.

В 2022 году населения Тюменской области выросло на 3,6 тысяч человек – до 1 млн 553,3 тысяч человек (данные на 1 сентября 2022). С января по август 2022 года родилось 11,8 тысяч детей, миграционный приток составило 32,1 тысячи человек. Из них почти 28,5 тысяч прибыли из других регионов, остальные – из стран СНГ и из дальнего зарубежья.