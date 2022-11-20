В Тюменской области ночью задержали напившегося коньяка 38-летнего тракториста Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области сотрудники ГИБДД задержали 20 пьяных водителей в ночь на 20 ноября, сообщили в Госавтоинспекции региона.

К примеру, в селе Омутинское остановили 38-летнего тракториста, который напился коньяка. По словам мужчины, после «принятия на грудь» он поехал домой на тракторе Т40. Другого любителя коньяка задержали на 121-м километре автодороги Шадринск – Ялуторовск, который ехал на своей «Хендэ». Показания алкотестера у 62-летнего жителя Исетского района – 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, в городе пьяный в хлам водитель «Фольксвагена» заявил инспекторам, что никуда не ехал, хотя сам гнал по встречке.