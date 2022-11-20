Туристы скупают в Тюменской области магнитики, местную рыбу и мясо

Фото: VisitTyumen

У туристов, посещающих Тюменскую область, наибольшей популярностью пользуются сувениры и гастрономия. Об этом заявил руководитель Агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов. По его словам, среди сувенирки популярны магнитики, открытки и косторезные изделия из Тобольска, среди гастрономии – местная рыба и мясо.

- Сувенирная продукция – это всегда подарок, приятная эмоция. Когда тебе привозят какой-то сувенир, делятся впечатлениями о поездке, и даже, когда человек сам размещает магнитик у себя дома и каждый раз на него смотрит, это работает только в плюс. Поэтому сувениры – это важный элемент продвижения региона, - цитирует Дмитрия издание «Тюменская область сегодня».

Само агентство не занимается продажей сувениров, а взаимодействует с предпринимателями. По лицензионному соглашению бизнесмены могут воспользоваться правом на использование права бренда VisitTymen для производства сувениров. Они предлагают разные варианты, которые отсматривают, а потом утверждают дизайн будущего изделия.

- После согласования предприниматели могут производить и реализовывать продукцию, которую мы утверждаем. Ежеквартально они должны предоставлять отчет о том, как этот процесс происходит, – добавил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

По словам Пухова, туристы затариваются в разных сетях, а продукты покупают на рынках «Михайловский» и «Алебашевский bazar». В Тобольске они посещают небольшие магазинчики у Кремля и косторезную фабрику.