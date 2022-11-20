Как помочь кошке пережить холода Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Чтобы подготовить кошку к зимним холодам, возьмите на заметку несколько советов от опытного ветеринара Зинаиды Марковой.

В первую очередь, избавьте кошку от сквозняков, если она спит на полу. Подумайте над тем, чтобы на зиму поднять подстилку повыше. Если кошка пожилая и у нее артрит, то из-за холодной погоды ее суставчики могут потерять подвижность, и тогда ей тяжело будет прыгать. Чтобы кошка могла с легкостью добраться туда, где она привыкла спать, поставьте рядом с этим местом стул.

- Многие хозяева зимой выпускают своих питомцев на улицу. Те, кто постоянно выходят на прогулки, спокойно адаптируются к низким температурам. В таком случае шёрстка кошки становится более пушистой, и она не мерзнет, а в организме вырабатывается зимний иммунитет. Прогулки полезны для здоровья животного, - цитирует ветеринара издание «АиФ-Тюмень».

Если животное может запрыгнуть в автомобиль или залезть в гараж, будьте осторожны, включая зажигание. Иногда животные ложатся на двигатель авто, потому что там тепло и можно укрыться от ветра. Если кошка все-таки запрыгнула в автомобиль, не оставляйте ее без присмотра. Машин может замерзнуть.

На всякий случай кошке лучше предусмотреть укрытие на улице. Не используйте подстилки, которые удерживают влагу и холод. И не кладите подстилки на промерзшую землю.