Какой сахар полезнее: белый или коричневый тростниковый Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Какой сахар полезнее и чем его можно заменить? Об этом рассказала врач диетолог-эндокринолог Многопрофильного консультативно-диагностического центра Анны Верхоланцевой. По ее словам, польза коричневого сахара над белым на самом деле не столь правдива, как все говорят. Единственное его отличие от белого – в том, что он получен из тростника, а не из свеклы. Да, там содержится чуть больше микроэлементов (цинк, марганец, медь), но при выборе сахара лучше обращать внимание на цену.

- В магазинах часто продают подделки – обычный сахар просто окрашивают в коричневый цвет, - цитирует диетолога «Тюменская область сегодня».

Если вы хотите отказаться от сахара, есть несколько видов безопасных заменителей. Это синтетические подсластители и натуральные сахарозаменители – в частности, мед, кленовый сироп, патока, сироп топинамбура, кокосовый сахар и т.д. По словам Анны Верхоланцевой, где-то больше витаминов, где-то меньше калорийность.

К «синтетике» относят сахарин, цикламат, аспартам, сукралоза, стевиозид, которые не содержат калорий. Однако норму их употребления в пищу лучше не превышать, ведь это может плохо повлиять на желудок или кишечник.

- Не стоит думать, что, съедая две конфеты с сахарозаменителем вместо полного отказа от конфет, вы делаете себе лучше. В итоге калорий в таком перекусе может получится даже больше, чем в простой конфете, - заключила диетолог.