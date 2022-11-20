В Тюмени 20 ноября 2022 потеплеет до -7 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 20 ноября 2022, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13…-18 C, днем -7…-12 C.

Погода в Тюмени 20 ноября 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 20 ноября (7 ноября по старому стилю) День памяти святого мученика Феодота, который пострадал за веру в III веке. В этот день крестьяне в русских деревнях начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи. Так как считали его покровителем женского рукоделия.

На Федота на реках вставал лед, поэтому начиналась подледная рыбная ловля. Кстати, по льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед вставал на реках грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки, значит, следующее лето будет хлебным.