Один человек погиб и четверо пострадали в смертельной аварии на Тобольском тракте в Тюмени

Водитель выехал на встречку Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на Тобольском тракте, в районе лесопарка им. Ю.А. Гагарина произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в результате аварии один человек погиб и четверо пострадали.

Авария на Тобольском тракте Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Предварительно ДТП произошло в пятом часу вечера. «Киа Оптима» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Хундай Солярис», пассажирка которого скончалась на месте.

В ДТП погибла девушка Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

22-летний водитель «КИА» и его пассажирка, а также водитель и пассажир «Хундая» получили разные травмы.

От машины осталась лишь груда металла Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Из-за ДТП частично ограничено движение по Тобольскому тракту со стороны улицы Маршала Захарова в сторону улицы Мельникайте. На месте ДТП работают два наряда ДПС.