Один человек погиб и четверо пострадали в смертельной аварии на Тобольском тракте в Тюмени

Водитель выехал на встречку
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
В Тюмени на Тобольском тракте, в районе лесопарка им. Ю.А. Гагарина произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в результате аварии один человек погиб и четверо пострадали.
Авария на Тобольском тракте
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Предварительно ДТП произошло в пятом часу вечера. «Киа Оптима» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Хундай Солярис», пассажирка которого скончалась на месте.
В ДТП погибла девушка
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
22-летний водитель «КИА» и его пассажирка, а также водитель и пассажир «Хундая» получили разные травмы.
От машины осталась лишь груда металла
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Из-за ДТП частично ограничено движение по Тобольскому тракту со стороны улицы Маршала Захарова в сторону улицы Мельникайте. На месте ДТП работают два наряда ДПС.
ДТП на Тобольском тракте
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области