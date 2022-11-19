В Тюменском районе прямо на трассе загорелся автомобиль Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменском районе (с. Железный) накануне, 18 ноября, прямо на трассе загорелся автомобиль, в котором ехал мужчина. Как сообщили в МЧС по Тюменской области, водитель остановился на обочине рядом с остановкой и не смог сам потушить огонь, который охватил подкапотное пространство машины.

На место ЧП приехали сотрудники ПСЧ №111, которые ликвидировали возгорание за несколько минут.

Автомобиль почти полностью выгорел Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

БДИ!

В начале зимы водителям рекомендуют пройти техосмотр автомобиля. Не рекомендуется использовать под капотом одеяла и пледы, синтетические легковоспламеняющиеся материалы для сохранения тепла. Лучше всего купить автоодеяло из негорючих материалов.

Если вы во время движения заметили, что из-под капота появился дым, нужно быстро остановиться, выключить зажигание и вытащить ключ. Водитель и пассажиры должны немедленно покинуть салон и сообщить по номеру «101».