За два дня жители Тюменской области собрали 7,7 млн рублей на акции «100 миллионов для Победы»

За два дня жители Тюменской области собрали 7,7 млн рублей Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Почти 7,7 миллионов рублей собрали за два дня жители Тюменской области на акции «100 миллионов для Победы». Как сообщили в Информационном центре правительства региона, сегодня к акции присоединились 7 компания и 278 человек.

По данным на 17.00, за все время акции собрали 32 295 023,17 рублей.

Сегодня весь день в ДК «Нефтяник» проходят спектакли, творческие мероприятия и мастер-классы. Всю выручку от продажи билетов перечислят на счет акции.