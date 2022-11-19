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НовостиПолитика19 ноября 2022 13:08

За два дня жители Тюменской области собрали 7,7 млн рублей на акции «100 миллионов для Победы»

Таковы данные на 17.00
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
За два дня жители Тюменской области собрали 7,7 млн рублей

За два дня жители Тюменской области собрали 7,7 млн рублей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Почти 7,7 миллионов рублей собрали за два дня жители Тюменской области на акции «100 миллионов для Победы». Как сообщили в Информационном центре правительства региона, сегодня к акции присоединились 7 компания и 278 человек.

По данным на 17.00, за все время акции собрали 32 295 023,17 рублей.

Сегодня весь день в ДК «Нефтяник» проходят спектакли, творческие мероприятия и мастер-классы. Всю выручку от продажи билетов перечислят на счет акции.