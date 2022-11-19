В Голышмановском округе после ремонта открыли самую продвинутую школу Фото: Татьяна Коркина

Малышенская школа открылась после полугодового капитального ремонта в Голышмановском округе в аккурат к 50-летнему юбилею. Как сообщает «АиФ-Тюмень», строители обновили более 2 тысяч квадратных метров образовательного пространства.

Из-за того, что здание старое, постоянно вскрывались какие-то проблемы. По проекту снесли перегородки, меняли полы и обновили всю внутреннюю отделку. Смонтировали канализацию, электричество, отопление, водопровод. Остались только пластиковые двери и окна, которые заменили чуть раньше. В порядок привели и три тысячи квадратных метров прилегающей ко школе территории.

На все про все ушло более 50 млн рублей. Ещё 20 миллионов рублей школу оснастили инновационным оборудованием, мебелью и учебными пособиями. Средства выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Теперь Малышенская школа одна из самых продвинутых в Голышмановском округе. Здесь буде работать Центр детских инициатив. Который поможет учащимся генерировать и воплощать в жизнь свои идеи.