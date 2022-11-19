Какие супы самые полезные Фото: Татьяна Коркина

С точки зрения диетологии суп – не очень полезный продукт, так как приготовлен на основе мясных жирных бульонов. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог Елена Дороднева. Так какие же супы по-настоящему полезные?

Фактор полезности супа – куриный бульон, который считается почти лекарством. Им лечат простуду, да и супы на основе куриного бульона считаются диетическими, поэтому и борщ с курицей станет полезнее. Таки супы не противопоказаны и легко переносятся при патологии ЖКТ. В них почти нет холестерина и жиров, они способствуют улучшению пищеварения.

На овощном отваре готовят вегетарианские супы – например, тыквенный суп-пюре, борщ с фасолью и щи без мяса. Такие блюда снижают риск сосудистых и онкозаболеваний. Если нет индивидуальной непереносимости к овощным продуктам, то нежелательных последствий у вегетарианских супов не существует.

Чтобы уменьшить вредность супа, нужно отказаться от поджарки лука и морковки. Лучше их пассировать при помощи масла и воды, сообщает «Тюменская область сегодня».