В ФК «Тюмень» подвели итоги летнег-осеннего периода ФНЛ-2

Фото: https://vk.com/tyumen_fc

Первое место в четвертой группе занимает ФК «Тюмень» по итогам летне-осеннего периода ФНЛ-2. Главный тренер Игорь Менщиков по итогам октября признан одним из лучших во Второй Лиге, а нападающий Антон Кобялко – лучшим игроком. Таково мнение руководителей клубов дивизиона и главных тренеров клубов.

Как сообщает «Вслух.ру», с июля по ноябрь 2022 клубы сыграли 712 матчей, игроки забили 1919 голов. «Тюмень» отыграла 17 поединков, в которых 11 раз выиграла, один раз проиграла и 5 раз сыграла вничью. Общее количество очков – 38.

Турнирная таблица. Фото: https://vk.com/tyumen_fc

На втором и третьем месте – команды «Амкар-Пермь» и «Челябинск». Они получили 36 и 31 очко соответственно.

Теперь Первенство России возобновится 10 марта 2023 года играми в 1-й группе. На поле «Геолога» наша команда выйдет 2 апреля 2023 и сразится с командой «Зенит-Ижевск».