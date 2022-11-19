Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 19 ноября 2022 увеличилось на 99 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 19 ноября 2022 года увеличилось на 99 человек, включая десятерых детей. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 249 907 человек.

Также за сутки выздоровели 138 человек с коронавирусом, всего с начала пандемии 244 452 человека.

На искусственной вентиляции легких нет пациентов, зато под медицинским наблюдением остаются 1026 человек. Для больных ковидом развернуто 15 коек, свободный коечный фонд составил 20%.

За сутки провели 2 662 лабораторных исследования, вакцинировано против коронавируса 1 393 750 человек. Полый курс прошли 1 169 728 человек.