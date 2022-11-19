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НовостиОбщество19 ноября 2022 10:44

Креативный ролик тюменских студентов «Каждый день выбирай себя» посмотрели 14 тысяч человек

Посыл ролика – в том, что важно предлагать идеи, находить единомышленников
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Тюменские активисты презентовали видео «Каждый день выбирай себя», приуроченный к Международному дню молодежи 17 ноября. В съемках креативного ролика поучаствовали студенты тюменских вузов, представители Студсовета Тюменской области и финалисты конкурса «Студент года-2022». Все они продемонстрировали свои созданные проекты.

Как сообщает портал «Мегатюмень», посыл ролика – в том, что важно предлагать идеи, находить единомышленников и продвигать проекты, которые помогут сделать Тюменскую область лучше. По мнению активистов, необходимо прислушаться к себе, решить, чем хочется заниматься, и представлять социальные инициативы.

По словам героя видеоролика Романа Илларионова, студенчество – пора, когда можно реализовать себя в том, что приходит на ум.

- Надеюсь, что кто-то вдохновится и начнет свой уникальный путь в изучении студенческих перспектив, - отметил он.

К слову, на сегодняшний день ролик набрал почти 14 тысяч просмотров