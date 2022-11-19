В селе Омутинское родители школьников во второй раз впадут в детство Фото: Татьяна Коркина

27 ноября в 14:00 в актовом зале Омутинской школы №1 учащиеся проведут открытие семейного фестиваля «Детки&предки». На событии родители погрузятся в детство, а их дети примерят на себя роль взрослых.

На фестивале дети и родители смогут активно провести время вместе в необычном формате. Школьники организуют для взрослых игры на командообразование и сплочение: «Снежный ком» и «Две правды и одна ложь». Также ребята проведут беседу «Продленка для родителей» о трудностях в выполнении домашних заданий и организации свободного времени для детей. После этого мамы и папы посетят «Урок мудрости» с директором школы, споют под гитару и выступят в командах с детскими песнями.

— Двум поколениям иногда очень сложно понять друг друга. На фестивале мы предлагаем взрослым вспомнить, как это — быть ребенком, поделиться своими чувствами и создать прочную основу для доверительных отношений в семье, — прокомментировала руководитель фестиваля Юлия Окулова.

Фестиваль проходит во второй раз. В 2021 году школа провела похожее событие, но организаторами выступили только родители и учителя. В 2022 году школьники-волонтеры взяли на себя ответственность за планирование и проведение мероприятия, а взрослые стали его участниками.