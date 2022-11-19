В Уватском районе с распростертыми объятиями примут звезд российского биатлона Фото: Татьяна Коркина

В Увате с 1 по 4 декабря состоится Второй этап Кубка России по биатлону сезона 2022-2023 года. Спортсмены будут сражаться в спринтах, эстафетах и индивидуальных гонках. По словам главы Уватского района Вячеслава Елизарова, встретят звезд российского биатлона в центре имени Александра Тихонова.

Он подчеркнул, что все организационные вопросы, включая подготовку лыжной трассы и размещения спортсменов, уже обсудили представители Центра спортивной подготовки и директор департаменте физической культуры и спорта Евгений Хромин.

- Особое внимание уделили мерам безопасности при проведении массового мероприятия, - цитирует Вячеслава Елизарова ИА «Тюменская линия».

Кубок России пройдет также в Ханты-Мансийске, Рыбинске, Сочи и Тюмени. Уватский район не впервые принимают крупные чемпионаты. В 2018 году, например, здесь прошел VII этап Кубка IBU.