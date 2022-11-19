Перед встречей с драматургом Александром Молчановым тюменцам нужно прочитать его книгу

Фото: Кинолекторий 2022

Сценарист, сценарный консультант и преподаватель сценарного мастерства, основатель первой российской онлайн-киношколы Александр Молчанов станет спикером первого мастер-класса о сценарном искусстве, который пройдет в центре развития региональных медиа и кино «Медиаполис». Как сообщает ИА «Тюменская линия», встреча намечена на 22 ноября 2022 в 19 часов.

Эксперт расскажет об инструментах создания сценария, которые помогут удержать внимание зрителя. Кроме того, с участниками подробно разберут модели «Путь героя» и «Путь героини», однако перед встречей нужно прочитать книгу Александра «Букварь сценариста».

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КСТАТИ

Мастер-классы о сценарном искусстве пройдут и в декабре 2022 года. Предстоящие события можно посмотреть в этом паблике.