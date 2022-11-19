Как справиться со стрессом и страхом

Тюменский психолог посоветовала не заедать стресс и не смотреть кровавые ужастики Фото: Татьяна Коркина

Существует несколько действенных способом, которые помогут справиться со стрессом и уменьшить тревожность, говорит психолог Юлия Лукашенок. По ее словам, в первую очередь, нужно обратить внимание на досуг человека: насколько он часто и качественно отдыхает, и хватает ли ему позитивных эмоций.

Один из самых незатратных способов получения ярких впечатлений – просмотр фильмов ужасов.

- Вместо того чтобы проявить творчество или приложить усилия, например, сходить в музей, прогуляться в парке или заняться любимым хобби, люди выбирают просто посмотреть ужастик, - цитирует Юлию издание «АиФ-Тюмень». – В итоге зритель получает яркую эмоцию без физических и материальных затрат.

Однако стресс нельзя заедать и прятать за триллерами. Лучше обратиться к специалисту, чтобы не подсесть на «легкие» эмоции, либо самостоятельно справиться с навалившимся грузом тревог. Например, заниматься спортом, общаться с близкими людьми, больше гулять, не сводить все разговоры к теме работы и чаще смеяться. Ведь чем больше человек смеется, тем больше кислорода поступает в мозг, и это уменьшает чувство тревоги.

Если источник стресса не получается искоренить, то лучше попробовать ее отпустить, иначе чувство страха может затянуться.