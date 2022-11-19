У проваливщихся на ЕГЭ тюменских школьников появилась возможность ещё раз сдать экзамены Фото: Татьяна Коркина

Выпускники тюменских школ прошлых лет в 2023 году могут сдать ЕГЭ. Правда, это можно сделать, если предыдущий результат был неудовлетворительным, или полученные баллы не позволили поступить на бюджетные места. Ещё одна причина пересдачи – невозможность сдать экзамены во время пандемии, либо изменение будущей специализации.

По статистике, выпускники прошлых лет успешно сдают экзамены, в том числе на 100 баллов. Это объясняется тем, что будущие абитуриенты концентрируются на одном или двух предметах, сообщает «Вслух.ру».

КАК СДАТЬ ЕГЭ?

Заявления на сдачу ЕГЭ принимают в региональном центре обработки информации (ул. Малыгина, 73, по будням с 09.00 до 16.30) до 27 января 2022, до 1 февраля – в городском департаменте образования (ул. Володарского, 13, в будни с 10 до 12 часов). С собой нужно взять оригиналы и копии паспорта, СНИЛСа и школьного аттестата, документы из ЗАГСа при смене имени, отчества и фамилии.

Некоторые выпускники могут вновь написать итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ. Некоторые вузы его учитывают как индивидуальное достижение и добавляют абитуриентам баллов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Проконсультироваться по интересующим вопросам можно в департаменте образования: 8(3452) 56-13-84.