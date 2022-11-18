Зачем детям профессиональная гигиена полости рта? Как профессиональная гигиена полости рта защищает от детского кариеса

Фото: стоматология "Доктор Альбус"

Профессиональная чистка зубов у детей: кариесу – нет!

Многие всерьез полагают, что молочные зубы необязательно беречь, ведь они вскоре сменятся постоянными. Это большое заблуждение, поскольку зубные проблемы родом из детства влекут за собой множество осложнений во взрослом возрасте. Чтобы этого не случилось, нужно заниматься профилактикой детского кариеса. Самым действенным способом защитить зубы ребенка от преждевременного разрушения является регулярная профессиональная гигиена полости рта. Подробнее о процедуре детской комплексной гигиены рассказывает врач – детский стоматолог семейной стоматологии «Доктор Альбус» Екатерина Деркач.

– Екатерина Владимировна, начнем с главного вопроса: какую пользу приносит профессиональная гигиена полости рта и зачем она нужна детским зубам?

– Прежде всего, эта процедура проводится в целях профилактики кариеса. Как бы старательно мы ни вычищали детям зубы в домашних условиях, какими бы гаджетами не пользовались – электрическими щетками, ирригаторами, этого будет недостаточно. Кабинетная профессиональная гигиена для того и нужна, чтобы качественно очистить все уголки в полости рта, недоступные для пасты и щетки, и тем самым защитить детские зубы от микробных бляшек и развития кариеса. Это одна из самых важных и эффективных мер профилактики.

– С какого возраста разрешено и рекомендовано делать кабинетную профгигиену? Когда дети начинают спокойно воспринимать такие манипуляции стоматолога?

– Все дети разные. Бывает, двухгодовалые ребятишки спокойно идут на контакт, доверяют доктору и дают почистить зубы в кресле. Но чаще профессиональную гигиену рекомендуют проводить и делают с трех лет, потому что в этом возрасте ребенок уже больше понимает и с ним легче наладить общение и договориться. Поэтому обычно предлагаем и пробуем выполнить профгигиену с трех лет. Если всё получается – отлично, но если малыш отказывается, то мы не наседаем и не настаиваем, переносим встречу еще на три месяца.

– А если говорить о детях более старшего возраста, как они воспринимают и переносят эту процедуру? Бывают ли сложности и, если да, как договариваетесь?

– Когда ребенок постарше, как правило, подобных проблем не возникает: дети наотрез от чистки не отказываются. Лечение зубов могут поначалу воспринимать негативно, это да, но с проведением профессиональной гигиены сложностей не бывает – уговаривать деток постарше на чистку не приходится.

– Каждому ли ребенку показана регулярная детская профессиональная гигиена и есть ли противопоказания к ее проведению?

- Каждому ребенку обязательно показана профессиональная гигиена минимум раз в полгода. Противопоказаний для ее проведения нет. Иногда доктор может порекомендовать отложить профгигиену на некоторый срок из-за простуды на губах или по причине стоматита, который обнаруживается в полости рта ребенка во время осмотра. Но это не абсолютное противопоказание и твердое «нет», а относительное, которое через недолгое время самостоятельно исчезает, давая врачу возможность провести профессиональную гигиену.

– Как проходит процедура? Отличается ли профессиональная гигиена полости рта у детей от кабинетной чистки зубов у взрослых?

– Детская стоматология – это работа с детьми с рождения и до 18 лет. Если это ребенок-малышок лет до 6 – до появления постоянных зубов, профессиональная гигиена чаще проводится щеткой-пастой. Если же маленький пациент уже постарше и у него смешанный прикус – часть зубов молочных и часть постоянных, мы стараемся комбинировать средства и чистить зубы с применением пескоструйного аппарата Air Flow. Это связано с тем, что поверхность постоянных зубов, особенно жевательных, ребристая, на ней много глубоких фиссур, в которых застревает налет. Вычистить эти отложения щеткой невозможно, а Air Flow тут спасает. Кроме того, для очищения детских зубов при помощи пескоструйного аппарата используется специальный мелкий и мягкий порошок – не такой абразивный, как у взрослых. Он не оказывает негативного влияния на эмаль и очищает поверхность молочных и постоянных зубов от налета бережно.

– До сих пор встречается мнение, что здоровье молочных зубов можно особо не беречь. Так ли это и значит ли, что с процедурой детской профессиональной гигиены можно подождать до появления постоянных зубов?

– Нет, ждать ни в коем случае не стоит. Иначе образуется замкнутый круг: откладывая решение проблем на потом, мы приобретаем новые проблемы. Мы пренебрегаем процедурой профессиональной гигиены и «выращиваем» множественный кариес, пульпит и другие осложнения, которые за этим следуют. Это бессмысленно и рискованно. Нелеченные в раннем возрасте молочные зубы с сопутствующими воспалительными процессами могут повредить зачатки постоянных зубов, которые до момента прорезывания находятся непосредственно под ними. Поэтому молочные зубы лечить нужно обязательно, как и заниматься профилактикой кариеса и других болезней, а значит, проводить профессиональную гигиену полости рта у детей.

Фото: стоматология "Доктор Альбус"

– Правда ли, что у детей отложения налета и зубного камня, на борьбу с которыми направлена профгигиена полости рта, образуются интенсивнее? С чем это связано?

– Налет бывает разный. К примеру, у детей часто встречается такая его разновидность, как налет Пристли, который можно узнать по характерному темному оттенку коричневого и даже черного цвета. Счистить эти пигментированные зубные отложения с поверхности зубов в домашних условиях нереально, как и зубной камень, который у детей тоже бывает. Интенсивность образования зубных отложений и у взрослого, и у ребенка зависит от состава слюны, то есть это индивидуальная особенность каждого человека. Но если плотный зубной налет или камень на детских зубах уже появился, то убрать его можно только в стоматологии при помощи специальных средств и инструментов.

– Помогает ли профессиональная гигиена полости рта избавиться от желтизны зубной эмали у детей?

- В такой ситуации нужно в первую очередь разбираться с причинами желтизны зубов и понимать, налет ли это или опять же индивидуальная особенность ребенка. Мы все разные: у кого-то темные волосы, у кого-то светлые, точно так же и эмаль зубов: у одних она белоснежная, а у других имеет желтоватый оттенок. Если это особенность организма и такая ткань зуба, то эмаль ничем не отчистишь, а если это налет, который превратился в зубную бляшку, то его мы во время процедуры профессиональной гигиены отчистим.

– Влияет ли рацион питания ребенка на интенсивность образования зубных отложений и здоровье зубов в целом?

– Взаимосвязь, конечно, есть. Так, употребление в пищу твердых продуктов – яблок, моркови – способствует самоочищению зубов от налета. И наоборот, такие продукты, как чипсы, газировка, ириски, соки, булочки, печенье, способствуют процессу «налипания» на поверхности зубов отложений. Поэтому высокоуглеводную пищу из детского рациона питания лучше убирать.

К слову, о конфетах. Родители часто жалуются, что не могут запретить своему ребенку есть сладости, потому что он их очень любит. И это нормально: какое детство без сладкого? Полностью оградить детей от этого нереально. Но в таких случаях я рекомендую съесть шоколадную конфетку, а не карамельку или леденец на палочке. Почему? Карамель может находиться во рту у ребенка десять-пятнадцать минут, а то и все полчаса, что очень вредно. А шоколадную конфетку вы съели, водой запили, рот прополоскали – рН слюны изменили до нормального, и всё хорошо. И раз зашла речь про сладости, скажу, что сейчас в продаже есть леденцы на палочке и карамельки с ксилитом. Они не только безвредны, поскольку в их составе нет сахара, но и обладают противокариозным эффектом за счет содержания в них ксилита. Такие конфеты даже полезны для зубов.

– Помогает ли регулярный и тщательный домашний уход за детскими зубами защищать их от образования налета и других зубных отложений? Как сделать так, чтобы ребенок чистил зубки как следует?

– Совсем маленьким малышам гигиену проводит родитель, после чего щетку можно давать ребенку, чтобы он постепенно учился с ней обращаться. Вообще, чтобы обеспечить качественный домашний уход, детям до двенадцати лет рекомендуется помогать чистить зубы – дочищать их. Это совершенно нормально. Считается, что мануальный навык у ребенка окончательно формируется примерно к двенадцати годам. К этому возрасту движения пальцев и кистей рук становятся согласованными и организованными, что позволяет детям пользоваться зубной щеткой правильно и поддерживать чистоту полости рта в хорошем состоянии.

– Какие зубные щетки больше способствуют поддержанию чистоты полости рта?

– В идеале хорошо иметь дома и мануальную, то есть обычную зубную щетку, и электрическую. Но как доктор, который работает с детьми, скажу, что в плане очищения поверхности зубов результат от использования электрической щетки выше. У тех, кто начинает ими пользоваться, гигиена полости рта заметно улучшается. При этом всем привычной мануальной щеткой ребенку тоже нужно пользоваться, чтобы учиться развивать этот навык, а с 3 лет можно переходить на электрические щетки с мягкой щетинкой. С 5-6 лет разрешено переходить на щетину средней жесткости. Пользу приносит и монопучковая щетка, предназначенная для качественного очищения труднодоступных мест и дальних зубов.

– Есть ли рекомендации по восстановительному периоду после профессиональной гигиены полости рта у детей? Может ли ребенок испытывать какой-либо дискомфорт во рту или при жевании после процедуры?

– Как правило, никакой реабилитации после процедуры профессиональной гигиены не требуется. В очень редких случаях, когда в десне уже есть воспалительные процессы, к примеру наблюдается запущенный гингивит, возможна болезненность, кровоточивость десен, и мы назначаем полоскания. Но если говорить о стандартной процедуре, которую мы выполняем регулярно, – профгигиене для наведения порядка во рту, то никакого специального восстановления не нужно.

Фото: стоматология "Доктор Альбус"

– Как родители могут помочь своему ребенку сохранить и продлить эффект от профессиональной гигиены полости рта? Какие рекомендации по домашнему уходу Вы можете дать детям и родителям?

– Для самоконтроля после процедуры профессиональной гигиены я рекомендую пациентам купить индикатор зубного налета. Это удобная вещь для домашнего пользования. Не обязательно пользоваться им каждый день, но 2-3 раза в неделю оценить качество чистки зубов можно. Это дает ребенку возможность самому проверить состояние гигиены полости рта и при необходимости провести «генеральную уборку» в домашних условиях.

– Поделитесь, пожалуйста, советами, как можно заранее подготовиться к процедуре профгигиены, чтобы во время чистки зубов в кресле стоматолога ребенок чувствовал себя спокойно и комфортно? Какие приемы могут помочь с адаптацией?

– Начнем с того, что для «новеньких» детей в нашей стоматологии проводятся адаптационные приемы. Если ситуация не требует оперативного лечения, мы всегда начинаем со знакомства и мягкой адаптации ребенка, даже если родители малыша говорят о том, что настроены на лечение. Для начала нужно установить с ребенком контакт, вызвать у него доверие и расположенность, а уже потом аккуратно и осторожно приступать к нужным манипуляциям.

Это же относится и к профессиональной гигиене: мы всегда смотрим на реакцию детей на действия доктора. И, кстати, именно эту безобидную и безболезненную процедуру мы часто используем в качестве метода адаптации и подготовки ребенка к дальнейшему стоматологическому лечению. Также хочу напомнить родителям наших маленьких пациентов, что в этом месяце в стоматологии «Доктор Альбус» действует акция «Счастливые часы»: вы можете получить скидку 15% как на процедуру профессиональной гигиены полости рта, так и на лечение детских зубок. Подробнее об условиях акции можно узнать у наших администраторов по номеру телефона 8 (3452) 398-338.

Напоминаем, что перед прохождением любой процедуры необходима предварительная консультация специалиста. Если у вас есть аллергия или другие заболевания, непереносимость каких-либо препаратов, обязательно предупредите об этом своего доктора.