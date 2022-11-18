Суд отказал в требованиях тюменцу, пытавшемуся оспорить решение призывной комиссии

Мобилизованные тюменцы отправились в зону СВО Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Тюменец, призванный в рамках частичной мобилизации, оспаривал решение призывной комиссии. При распределении его направили в воинскую часть с указанием военно-учетной специальности, которая не соответствует той, что указана в его военном билете. Мужчина просил признать такое решение незаконным и подлежащим отмене.

Суд рассмотрел иск тюменца Дениса П., призванного 24 октября 2022 года, к военному комиссариату Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов.

Изучив материалы дела и выслушав участников процесса, суд не усмотрел со стороны призывной комиссии действий, противоречащих закону. В удовлетворении иска Дениса П. суд отказал.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что тюменцы могут обжаловать ошибочные решения о мобилизации.