В Тюмени судят инженера, из-за которого погибла крановщица

Развалившийся от удара кран Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени состоится суд над начальником подъемных сооружений производственной базы, на которой летом этого года упал кран. Тогда погибла машинистка-оператор крана.

Трагедия произошла вечером 26 июля 2022 года. На производственной базе, расположенной на улице Республики, шли погрузочные работы бетонных конструкций. Во время работ опрокинулся козловой кран. Находившаяся в кабине 31-летняя женщина погибла. У нее остались двое детей.

После трагедии в социальных сетях появилось видео с моментом трагедии: ураганный ветер гнал незакрепленный кран по рельсам. Докатившись до конца рельсового пути кран опрокинулся и с грохотом упал.

Следственный комитет РФ по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины 1977 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По версии следствия, обвиняемый, не исполняя должным образом свои должностные обязанности, допустил множественные нарушения, выразившиеся в ненадлежащем обслуживании и ремонте козлового крана. Это и стало причиной трагедии 26 июля 2022 года.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и раскаялся в содеянном. Дело будет передано в суд.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что жительница Тобольска отсудили 1 млн рублей у предприятия, на котором погиб её муж.