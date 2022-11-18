В Тюмени осужденный за взятки замначальника ФСИН просил смягчить ему приговор

Работник ФСИН теперь среди своих бывших подопечных

Андрей Рукосмотров, которого суд приговорил к трем годам исправления в колонии и штрафу в размере 3,6 млн рублей, просил смягчить ему приговор и не лишать звания «полковник внутренней службы».

Напомним, Рукосмотров в буквальном смысле попался на киселе. С 2015 по 2018 годы он получал деньги и имущество от руководителя коммерческих организаций, помогая тому выигрывать госконтракты на закупку ингредиентов для киселя по завышенным ценам.

Когда полковника поймали за руку, он полностью признал вину и сообщил, что в совокупности заработал на взятках 360 тысяч рублей.

Помимо срока в колонии и штрафа, суд лишил его права занимать должности представителя власти и организационно- распорядительных полномочий в данных органах сроком на 3 года. Рукосмотров лишен специального звания «полковник внутренней службы».

Защита бывшего полковника обжаловала приговор, который адвокат посчитал законным, но несправедливым. Просил суд смягчить наказание подзащитному, назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, и сохранить специальное звание «полковник внутренней службы».

Суд апелляционной инстанции изучив материалы уголовного дела, выслушав мнения участников процесса, оценив доводы апелляционной жалобы, оставил приговор без изменений, жалобу без удовлетворения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о задержанном за взятку руководителе управы Калининского округа Тюмени.