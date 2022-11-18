В Тюмени научная организация растратила выделенные на трудоустройство выпусников миллионы

Деньги ушли не по назначению

В 2021 году Тюменскому научному центру Сибирского отделения Российской академии наук выделили субсидии из федерального бюджета на помощь в трудоустройстве выпускников 2020 года.

Программа была организована по поручению президента, ее реализацию проверяла прокуратура. Выяснилось, что научный центр трудоустроил 10 выпускников, 5 из которых не соответствовали условиям субсидирования: не являлись выпускниками 2020 года, имели основное место работы, в том числе в другой организации.

Научному центру предъявили нецелевое использование средств субсидии на сумму более 4 млн 280 тыс. рублей на выплату заработной платы указанным работникам.

По итогам проверки Управление Федерального казначейства по Тюменской области, по постановлению прокуратуры Ленинского округа Тюмени, оштрафовало научный центр на 214 тысяч рублей, что составляет 5% суммы средств, использованных не по назначению.

Научный центр отстаивал свою правоту в Арбитражном суде Тюменской области, но успеха не добился: решение управления казначейства оставлено без изменения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о нецелевом использовании бюджетных средств в Медгородке.