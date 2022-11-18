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НовостиОбщество18 ноября 2022 10:36

Тюменцы могут забронировать отель в любом городе России с помощью новой платформы

Сервис предлагает около 14 тысяч вариантов размещения по всей стране
Источник:kp.ru
Фото: Дмитрий Изосимов

Фото: Дмитрий Изосимов

Жителям Тюменской области открыли доступ к сервису бронирования отелей на платформе travel.mts.ru, включающей порядка 14 тысяч вариантов размещения в разных городах России, в том числе древнюю столицу Сибири Тобольск. Оплатить бронь в рублях можно по карте российского банка любой платежной системы.

До конца года разработчики обещают добавить в базу данных отели в странах СНГ, а позднее – в дальнем зарубежье. Как отметила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова, благодаря новому сервису любители активного, городского и других видов отдыха смогут быстро и грамотно запланировать свою поездку.

В ближайшем будущем тюменцам откроют доступ к услугам покупки билетов на концерты и экскурсии, аренды авто, к финансовым продуктам.