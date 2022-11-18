В Тюменской области девушка оформила кредит на родную бабушку

Девушкой занимается полиция Фото: Предоставлено "КП"

Жительницу Аромашевского района сильно удивило сообщение от представителя микрокредитной организации о том, что за ней должок. 69-летняя сельчанка никаких кредитов под бешеные проценты не брала, документы свои не давала, но все-таки оказалась в списке должников.

Полицейские быстро выяснили, что у пенсионерки есть внучка, которая к 18 годам уже успела получить судимость. Во время разговора с полицейскими внучка пенсионерки, проживающая в селе Голышманово, созналась, что ранее пыталась взять кредит на свое имя, но ей денег не дали. Тогда девица сфотографировала паспортные данные бабушки, когда была у нее в гостях. Невнимательная пенсионерка ничего не заметила.

Оформив через онлайн-кабинет заём на имя пожилой женщины, девушка перевела более пяти тысяч рублей на банковский счет своего знакомого. Деньгами девушка распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее судимая молодая сельчанка теперь рискует получить еще одну судимость, но пока находится на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменку дважды развели мошенники.