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НовостиОбщество18 ноября 2022 9:11

В Тюмени готов к открытию самый большой детский сад региона

Новый детсад рассчитан на 550 ребятишек
Иван Литвинов
Это самый большой детский сад региона

Это самый большой детский сад региона

Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Тюмени ввели в эксплуатацию самый большой детский сад региона. Застройщику уже выдали заключение о соответствии. Сейчас садик в микрорайоне Ямальский-2 готовят к приему детей.

– Это будет один из самых больших детских садов в Тюменской области. Одновременно он сможет принять 550 ребят. На территории дошкольного учреждения установлены беседки для каждой группы и необходимые МАФы. Сейчас идёт укомплектование детского сада мебелью и оборудованием, – рассказала инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Анна Лыгач.

В новом здании на улице Арктической, д. 1 будет располагаться корпус № 3 детского сада № 95 города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» в Тюменской области строится 9 детских садов.