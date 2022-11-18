«Красота, товарищи!» По Тюмени прогулялся цветущий Митя Фомин

Скриншот из видео

Накануне в Тюмени побывал бывший солист группы Hi-Fi Дмитрий Фомин. Прилетел он в наш город не для того, чтобы дать концерт. В тюменском ЦУМе Митя Фомин проводил встречу на тему «Как цвести и хорошо пахнуть всю жизнь». Так у артиста теперь называется тур по городам, где петь не нужно, а воспевать уход за собой – обязательно. На таких встречах Митя Фомин делится опытом ухода за собой со времен советского детства и до нашего времени, как сказано на его сайте.

После этой встречи, которая, с московским акцентом, называется паблик-током, Фомин прогулялся по Тюмени в 22 градуса мороза.

– Погода в Тюмени хорошая. Как сказал нам сегодня первый пилот, а может, и второй, минус 22 градуса. Красота, товарищи! – сказал певец в видео, опубликованном в телеграм-канале «Дафомин».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюмени перед мобилизованными выступал лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.