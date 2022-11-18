В Тюмени служащим Арбитражного суда представили нового руководителя

Фото: пресс-служба судов

В пятницу утром в Арбитражном суде Тюменской области служащим представили нового руководителя – Олега Жирных.

Новый руководитель родился в1978 году в городе Красноярске. Окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

С 1999 года работал в таможенных органах, с 2004 года помощником судьи Арбитражного суда Красноярского края. 7 апреля 2009 года назначен на должность судьи Арбитражного суда Красноярского края. В 2014 году становится заместителем председателя Арбитражного суда Красноярского края. 10 декабря 2020 года назначен на должность судьи Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Указом Президента РФ от 04.11.2022 № 790 назначен на должность председателя Арбитражного суда Тюменской области.

Имеет первый квалификационный класс судьи. Стаж работы по юридической профессии – 23 года. Стаж работы в должности судьи – 13 лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о назначении нового директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.