В Тюмени восстановили электроснабжение погрузившихся во тьму посёлков

Скриншот из видео

Специалисты «Россети Тюмень» полностью восстановили электроснабжение жителей населенных пунктов, которые вчера вечером остались без света.

Ранее в соцсетях на перебои с электричеством жаловались владельцы дач в СНТ «Надежда-2», «Париж», «Звенящие кедры», жители поселков Княжево, Луговое и других. В соцсетях распространили видео с искрящими электропроводами в селе Кулига.

В «Россети Тюмень» сообщили, что в восстановительных работах приняли участие 4 бригады энергетиков в составе 15 человек и 5 единиц техники. К 2 часам 18 ноября специалисты восстановлено энергоснабжение в Княжево, Луговом, Метелёва и части Воронина.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что тюменцы жалуются на отключения света, которые мешают рабочему процессу.