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НовостиОбщество18 ноября 2022 3:37

В Тюмени для учеников 1 – 4 классов отменили занятия из-за морозов

На улице ощущается как -30
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени для учеников 1-4 классов отменили занятия из-за морозов

В Тюмени для учеников 1-4 классов отменили занятия из-за морозов

Фото: Татьяна Коркина

В связи с низкой температурой воздуха (а сейчас столбики термометров показывают -23 градуса) занятия первой смены в школах города Тюмени для учеников 1 – 4 классов отменяются в очном режиме. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее мы сообщали о том, где узнавать об актировках и публиковали список источников. Параметры погодных условий, при которых отменят школьные уроки, остались прежними

Также мы сообщали о том, что в Тюмени 18 ноября 2022 года температура упадет до -29 градусов.