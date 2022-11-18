В Тюмени для учеников 1-4 классов отменили занятия из-за морозов Фото: Татьяна Коркина

В связи с низкой температурой воздуха (а сейчас столбики термометров показывают -23 градуса) занятия первой смены в школах города Тюмени для учеников 1 – 4 классов отменяются в очном режиме. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее мы сообщали о том, где узнавать об актировках и публиковали список источников. Параметры погодных условий, при которых отменят школьные уроки, остались прежними

Также мы сообщали о том, что в Тюмени 18 ноября 2022 года температура упадет до -29 градусов.