В Тюменской области усилят мониторинг рек, берущих начало в Казахстане Фото: Андрей Новиков

За уровнем загрязнения трансграничных рек будут следить внимательнее. Этот вопрос обсудили в Тюмени на заседании Российско-Казахстанской комиссии по совместному использованию водных объектов. Этот межгосударственный орган был создан еще в 1992 году.

Ишим, Тобол – это только самые крупные реки, которые берут начало в Казахстане и протекают по территории Тюменской области. Иртыш, транзитом из Китая протекающий через Казахстан, несколько сотен километров протекает по Тюменской области. Кроме этих крупных рек есть еще десятки мелких речушек, связывающих две страны.

Качество воды в этих водоемах сейчас вопрос №1. Об этом на заседании двух делегаций говорил заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ Вадим Никаноров. По этой причине рабочие группы двух стран должны вместе работать над выявлением источников загрязнений.

О необходимости углубленного сотрудничества на фоне природных вызовов последнего времени говорил и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Серикалий Мукатаев.

На заседании комиссии достигнута договоренность о совместных действиях для предотвращения негативных последствий весеннего паводка на территории Тюменской области. Контакты будут поддерживаться по линии Нижне-Обского БВУ, МЧС и региональных органов власти.